Путин в компании Грефа осмотрел крымскую «Мрию»

Ялта, 23 ноября. Президент России Владимир Путин осмотрел территорию гостиничного комплекса «Мрия» перед началом заседания президиума Госсовета.

Путин проехал по территории курортного комплекса на электрокаре и осмотрел детский парк «Гринвуд». В японском саду на территории комплекса президента РФ встретил архитектор ландшафтного дизайна Широ Накане. Сопровождал Путина в экскурсии по комплексу глава Сбербанка Герман Греф и давал пояснения по поводу архитектурных особенностей комплекса.

Заседание президиума Госсовета проходит в комплексе «Мрия» в 20 километрах от Ялты. Оператор комплекса, принадлежащий Сбербанку, попал под санкции США. Ограничения, связанные с Крымом, коснулись девяти юридических и трех физических лиц.

Комплекс «Мрия» открыли в 2014 году. Главным дизайнером комплекса в виде лотоса стал британский архитектор Норман Фостер. Сбербанк инвестировал в строительство комплекса 300 млн долларов.