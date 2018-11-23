Путин: Нужны не красивые формулировки, а реальные результаты нацпроектов

Ялта, 23 ноября. Президент России Владимир Путин призвал добиваться реальных результатов вместо красивых формулировок на бумаге. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президиума Госсовета по реализации майского указа.

В начале заседания президент отметил, что его формат является необычным, так как представляет собой двухдневную сессию. Глава государства также добавил, что в ходе сегодняшнего заседания будет обсуждаться тема исполнения майского указа.

«Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужно конкретные результаты», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо добиться прорыва в развитии конкретных отраслей, среди которых здравоохранение, образование, инфраструктура, что позволит изменить страну к лучшему.

Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Указ предполагает масштабные задачи в образовании и здравоохранении, рост доли малого бизнеса и ускорение экономики. Изложенные в документе меры должны способствовать увеличению численности населения, повышению уровня жизни россиян и созданию комфортных условий проживания.

