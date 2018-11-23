Москва о ДРСМД: США придется прислушаться к Шойгу, если они не прислушаются к Лаврову

Москва, 23 ноября. Российские власти выразили надежду на то, что США не будут совершать необдуманных шагов по вопросу дальнейшего соблюдения Договора о ракетах малой и средней дальности. Об этом в пятницу заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, какое решение примет Вашингтон, Москва готова к любому варианту развития событий. При этом Ермаков предупредил американских коллег, что если они не прислушаются к доводам главы МИД РФ Сергея Лаврова, то им придется прислушиваться к доводам министра обороны России Сергея Шойгу.

«Мы исходим из того, что таких необдуманных шагов США все же не будут предпринимать. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.