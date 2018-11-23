Это недостойно: Лещенко отреагировал на задержание рэпера Хаски

Москва, 23 ноября. Вмешательство силовых структур в творчество — неправильно, считает народный артист России Лев Лещенко. Так он прокомментировал арест рэпера Хаски, задержанного за попытку выступить перед фанатами на крыше чужого авто в Краснодаре.

«Сам факт вмешательства в искусство силовых структур я считаю, что это беспрецедентный случай и так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно», — заявил артист.

Он подчеркнул, что арест Хаски напоминает советскую цензуру и худсоветы. «Если это становится тенденцией, то это ужасно», — отметил Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Хаски был арестован на 12 суток 22 ноября после отмены его выступления в краснодарском клубе. Причины данного решения не называются. Узнав об отмене концерта, рэпер попытался выступить перед фанатами на крыше чужой машины. Позже адвокат Хаски заявил, что его подзащитный готов принести извинения владелице машины и возместить ей ущерб. Однако напрямую с заявительницей ни сам рэпер, ни представитель его защиты не выходили на связь, поскольку это может быть расценено как давление.

Ранее российские органы власти заблокировали на YouTube клип Хаски на песню «Иуда». Предположительно, клип сочли пропагандирующим насилие, а также нездоровый образ жизни, точная причина блокировки не указывается.

Рэпер известен своим эксцентричным поведением. Так, в сентябре Хаски заметили «повешенным» на балконе отеля «Ритц-Карлтон» на Тверской улице в центре Москвы. Музыкант объяснил полиции, что это был «перформанс».