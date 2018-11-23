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Путин: Россиянам нужен прорыв во многих областях

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Путин: Россиянам нужен прорыв во многих областях

Ялта, 23 ноября. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета в Ялте, заявил, что россиянам нужен прорыв во многих областях. Он может быть обеспечен посредством реализации национальных проектов, подчеркнул российский лидер. 

Заседание посвящено выполнению майских указов российского лидера. Путин начал выступление с того, что напомнил, в чем состоит основная цель поручений.

«Нужен именно прорыв по таким важнейшим направлениям как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше жить», — сказал президент.

Напомним, ранее в пятницу Совфед РФ одобрил профицитный бюджет страны на ближайшие три года. Валентина Матвиенко заверила, что все обязательства перед россиянами будут выполнены.    

Автор: Федор Веснин
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