СК РФ завел уголовное дело на учительницу, избившую детей скакалкой

Москва, 23 ноября. Следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО завело уголовное дело на учительницу из Северодвинска, которая избила детей скакалкой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Как уточняется, уголовное дело было возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Учительница от работы в образовательном учреждении отстранена, позже она уволилась по собственному желанию. Как передает агентство «Ридус», следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, а также проверяют, не происходили ли аналогичные случаи с участием преподавателя раньше.

Уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области собирается провести проверку в школе, где работала женщина. Расследование ведется под контролем главы региона Игоря Орлова.

Видео, на котором учительница бьет детей скакалкой, появилось в Сети 20 ноября и вызвало широкий резонанс. Как рассказали дети, педагог регулярно прибегала к такому «наказанию», когда ученики не выполняли домашнее задание или не записывали его.

Как сообщает сетевое издание «Царьград» в администрации Северодвинска инцидент назвали «вопиющим случаем несоблюдения педагогической этики». Власти города намерены провести ряд встреч с учителями, чтобы обсудить профессиональную этику и безопасность учеников.