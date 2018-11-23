Роскомнадзор предупредил россиян об активности мошенников в «Черную пятницу»

Москва, 23 ноября. Мошеннические сайты, собирающие персональные данные пользователей, появятся во время международной акции «Черная пятница». Об этом заявили специалисты Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники будут использовать «лендинговые» страницы, основная цель которых сбор персональных данных пользователей. В будущем эта информация будет использована «спамерами», отметили в Роскомнадзоре. Хакеры используют для привлечения внимания пользователей логотипы известных брендов, участвующих в акции «Черная пятница», сообщили в ведомстве.

Напомним ,что «Черная пятница» стартовала в России в пятницу, 23 ноября. Во время нее россияне могут купить с большими скидками одежду, обувь, электронику, украшения и прочие услуги.