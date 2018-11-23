Порошенко отправит в отставку все руководство Минобороны Украины ради НАТО

Киев, 23 ноября. Все руководство министерства обороны Украины уйдет со службы до конца года, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в одном из киевских университетов.

Этот шаг военного руководства Украины связан с коренным реформированием вооруженных сил страны под стандарты НАТО.

«Начинается это [реформирование ВСУ] с того, что установлен гражданский контроль над вооруженными силами, — объявил глава страны, — и вы видели, что 14 октября Степан Полторак (глава Минобороны Украины. — Прим. ФАН) был первым военным, который сложил погоны и перешел [на службу] гражданским министром».

Порошенко отметил, что до начала 2019 года намерен отправить в отставку все военное руководство страны.

Напомним, в прошлом месяце министр обороны Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы. Однако он продолжит руководить военным ведомством Украины: с 1 января следующего года Минобороны должно возглавлять гражданское лицо.

Накануне, 22 ноября, Верховная рада утвердила в первом чтении предложенный Порошенко законопроект о закреплении в конституции страны стратегического курса страны в Североантлантический альянс и Евросоюз. Кроме того, в нижней палате парламента голосовали за бюджет страны на 2019 год. Как заметил украинский депутат Юрий Левченко, его коллеги перед принятием бюджета и других законопроектов «очень хорошо употребляли» алкоголь прямо в сессионном зале.