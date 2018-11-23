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Житель Югры обстрелял опору ЛЭП, обесточив два поселка в ХМАО

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Житель Югры обстрелял опору ЛЭП, обесточив два поселка в ХМАО

Ханты-Мансийск, 23 ноября. Жители двух поселков Cытомино и Лямино в Сургутском районе Югры остались без света в результате инцидента со стрельбой. Блэкат произошел после того, как местный житель обстрелял линию электропередач.

в пресс-службе предприятия «Тюменьэнерго» уточили, что повреждение ЛЭП было обнаружено электромонтерами 19 ноября во время планового осмотра. Специалисты заключили, что отремонтировать линии можно только при отключенном энергоснабжении. Ремонт произвели в пятницу, 23 ноября, уточняет РИА Новости.

Отметим, что энергетики уточнили, что одной из самых частых причин нарушений энергоснабжения является именно стрельба по ЛЭП.

Автор: Ярослава Замысловатова
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