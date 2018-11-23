Приставы арестовали выставку Бэнкси в Брюсселе

Брюссель, 23 ноября. Судебные приставы арестовали выставку известного уличного художника Бэнкси в одной из арт-галерей Брюсселя. Всего под арест попали около 60 работ художника общей стоимостью в 15 млн евро.

Выставка работ Бэнкси проходила в галерея современного искусства Strokar. Предполагалось, что работы художника пробудут в Брюсселе до конца декабря.

Как рассказал адвокат Станислас Эскинази, владельцы галереи получили документы от компании, зарегистрированной в Великобритании, в которых она заявила о своих правах на работы. Оказалось, что зарегистрированная в Германии компания, которая предоставила работы для выставки, не имеет на них прав.

«Приставы действительно выполнили решение суда о наложении ареста на произведения, обращение в суд поступило от имени моего клиента, ассоциации Strokar, мы в срочном порядке обратились сами. Это предупредительная мера, вызванная тем, какая ситуация сложилась вокруг выставки», — сказал Эскинази в комментарии РИА Новости.

По словам адвоката, выставка работ закрылась, чтобы избежать возможных финансовых потерь. Галерея только предоставила помещение для выставки. Теперь компании смогут самостоятельно разобраться между собой в суде и оспорить права на картины. Галерея продолжит работать в прежнем режиме, однако экспозицию Бэнкси увидеть уже не удастся.