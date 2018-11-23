Донбасс: украинские силовики за неделю 180 раз обстреляли ДНР

Донецк, 23 ноября. Украинские силовики за минувшую неделю 180 раз нарушили перемирие в Донецкой народной республике. Об этом рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, огонь велся по девяти населенным пунктам ДНР. За неделю украинские военные 180 раз открывали огонь. Они использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметров, выпустили более 30 мин. Кроме того, ВСУ применялись БМП, зенитные установки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За неделю огнем украинских военных были повреждены два дома в поселках шахты имени Гагарина и Гольмовский в прифронтовой Горловке.

Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасс в апреле 2014 года, когда Луганская и Донецкая народные республики провозгласили свою независимость после государственного переворота на Украине.