Укололся о «Кактус»: куда ушли деньги Навального, отпущенные ему на проекты

Скандальный блогер Алексей Навальный, который мнит себя политиком, но, по мнению экспертов, давно уже является политическим трупом, сообщил о закрытии одного их своих проектов из-за отсутствия рейтингов. Речь идет о программе «Кактус».

О том, что он «укололся о Кактус», Навальный сообщил через свой Twitter.

«Мы не боимся перемен и знаем: чтобы становиться лучше, нужно иногда отказываться даже от привычного и родного. Так сегодня мы прощаемся с программой «Кактус», — бодрится он. — Это — наш последний эфир! Не грустим и заканчиваем как подобает, подключайтесь!»

Судя по всему, у Навального кончаются выделенные на пиар деньги, которые ему жертвовали наивные сторонники в России и спонсоры из-за заграницы, отмечают наблюдатели. А произошло это потому, что Навальный и его команда, похоже, чересчур активно тратит пожертвованные им деньги не на «борьбу с режимом», а на себя — на поездки, развлечения, вкусную еду и другие удовольствия.

Похоже, последний раз Навальный без стеснения залез в общий кошелек, когда ему потребовалось в Страсбург «по делу срочно», а неоплаченный штраф в два миллиона рублей этому препятствовал. Деньги немедленно нашлись, и Навальный, легко расставшись с двумя «лимонами», вырывался-таки в Европу на чтение решения по его иску в Европейском суде по правам человека.

На самом деле не только вояж во Францию, но и другие поездки Навального и его людей за границу, их траты на роскошную жизнь и развлечения — могут быть чуть ли не главной статьей расходов «оппозиционеров», считают эксперты. Так что у многих закрадывается подозрение, что весь «проект Навальный» — это просто кормушка, источник средств для путешествий и развлечений, но никак не платформа для оппозиции.

Отчасти с этой позицией согласен и независимей аналитик Александр Асафов.

«Думаю, нам не стоит беспокоиться за господина Навального, — успокоил Федеральное агентство новостей эксперт. — Судя по многочисленным зарубежным поездкам этого господина, по выплатам им многомиллионных штрафов — с деньгами у Навального все в порядке. Просто формат программы «Кактус» изжил себя, не приносит должных показателей, которые можно красиво предъявить в отчетности кураторам. Поэтому, видимо, решено было от этого проекта избавиться, а деньги потратить куда-то еще».

То, что Навальный вольно обращается с выделенными ему деньгами, в эту концепцию вполне укладывается, считает собеседник ФАН.

«Вполне возможно, что Навальный использовал выделенные на «Кактус» деньги для повышения собственного благополучия. Судя по всему, теперь его образ жизни требует больше расходов, и он как-то изворачивается. Но, не думаю, что в нынешний политический период он остался без заказов и без платежей, в первую очередь западных. Господин Навальный находится в постоянном поиске новых видов активности, которые так или иначе можно предъявить тем, кто весь этот его цирк оплачивает. Так что, думаю, рано говорить, что он будет сворачивать свою активность, наоборот — в ближайший год он ее может даже интенсифицировать, и мы скоро увидим его новые «продукты», — предупредил эксперт.

Напомним, за последние полтора года Алексей Навальный собрал с доверчивых жертвователей в России почти 373 миллиона рублей (5,7 млн долларов). И это, не считая западных вливаний, которые он разумно не афиширует. Деньги было, куда тратить. Только в этом году Навальный и его семья уже съездили отдохнуть за границей около десяти раз.

Так, в конце июня Алексей Навальный, призвав сторонников участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста, сам отправился сначала в Будапешт, а затем в Германию. Его семья тем временем проводила время в Нью-Йорке. Вскоре к ним присоединился и сам блогер, о чем, например, рассказал в своем Twitter юрист Илья Ремесло.

«30 июня Навальный с семьей полетел в Венгрию, а 13 июля его жена и дети полетели в Нью-Йорк. Навальный из Будапешта заехал в Германию и провел там встречи с агентами госдепа и беглыми олигархами. 15 июля он прилетел в Москву, на следующий день вылетел в Варшаву, а оттуда в США», — фиксирует Ремесло.

Вот что думает юрист по поводу «происхождения» доходов Навального.

«Зато теперь видно, какой талантливый бизнесмен Алексей Навальный, — пишет Ремесло. — Судите сами — месяцами то за границей, то в спецприемнике. А, как он сам говорил, он зарабатывает на жизнь, работая юристом. Как видите, у «юриста» сами собой деньги зарабатываются, даже без присутствия Алексея. Гений»!

В прошлом году Навальный тоже не сидел сиднем, а активно разъезжал по заграницам.

3 июня 2017 года — Испания: семейная поездка в Барселону и Мадрид.

2 августа 2017 года — Франция.

26 августа 2017 года — Греция: тогда Навальный впервые укатил на заграничный отдых в преддверии организованной им же протестной акции.

Ну, а в этом году, как говорится, все завертелось.

30 марта 2018 года — Германия.

20 апреля 2018 года — Египет.

11 мая 2018 года — Италия.

30 июня 2018 года — Венгрия (снова вместо собственной акции).

Начало июля 2018 года — Германия.

16 июля 2018 года — Польша.

Середина июля 2018 года — США.

14 ноября 2018 года — Франция.

Как видим, блогеру явно не сидится на месте, и он, судя по всему, явно не стеснен в средствах. Впрочем, не надо забывать, что за последние полтора года Навальный собрал с доверчивого населения более пяти с половиной миллионов долларов, а сколько еще он получил от своих западных хозяев, остается его маленькой тайной.