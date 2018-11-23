Минфин Украины подсчитал, сколько миллиардов потратит Киев на госдолг в 2019 году

Киев, 23 ноября. На обслуживание и погашение госдолга в 2019 году Украина потратит почти 15 миллиардов долларов. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Средства будут направлены на возврат внешних и внутренних долгов.

«В 2019 году почти 418 миллиардов гривен (около 15 миллиардов долларов)», — сказала Маркарова.

Ранее глава кабмина Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить госдолг в размере 33 миллиардов долларов в течение пяти лет. Он отметил, что ежегодно обслуживание государственного долга обходится Киеву в 5% от внутреннего валового продукта.

Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП. Прогнозируемая инфляция составит 7,4%. Рост экономики планируется в пределах 3%. Документ должен утвердить президент Украины Петр Порошенко. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из основных условий Международного валютного фонда для продолжения оказания финансовой поддержки Киеву.