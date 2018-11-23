Тимошенко пообещала утвердить «абсолютное доминирование» украинского языка

Киев, 23 ноября. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах утвердить «абсолютное доминирование» украинского языка в стране.

Тимошенко во время презентации подготовленной ее партией «Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого» заявила, что она будет всяческим образом поддерживать украинский язык во всех сферах жизни.

«Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование на Украине», — сказала лидер «Батькивщины».

По ее словам, она хочет создать фонд переводов на иностранные языки лучших произведений на украинском языке. Кроме того, добавила Тимошенко, будет активно работать Украинский институт книги, опубликуют универсальную большую энциклопедию об Украине.

В октябре украинский парламент принял закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. На украинском языке обязаны разговаривать представители органов государственной власти, местного самоуправления, больниц, учебных заведений.

Напомним, на Украине русский язык стал подвергаться нападкам. Уже сейчас областные советы нескольких украинских городов, в том числе Львова и Житомира, ввели запрет на использование русскоязычного культурного продукта: запрещено говорить на русском языке в эфире местных телеканалов и радиостанций, транслировать русскоязычные фильмы.

Выборы президента Украины запланированы на весну следующего года. По результатам опроса Тимошенко готовы поддержать 21% украинцев, при этом нынешнего президента Украины Петра Порошенко — 10%.