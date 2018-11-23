В Крыму посоветовали Порошенко повторять «азбучные истины»

Крым, 23 ноября. Украинскому президенту Петру Порошенко следует не забывать азбучную истину, затрагивая крымский вопрос. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина «не потеряла бы» полуостров, если бы стала членом НАТО в начале 2014 года.

Комментируя высказывание Порошенко, Григорий Иоффе подчеркнул, что украинский президент знает, что крымчане восстали против процессов, которые происходили в Киеве, однако просто обязан говорить иное. Он посоветовал украинскому президенту повторять азбучные истины.

«Такого рода деятелям нужно по утрам повторять азбучные истины об истории, которая не терпит сослагательного наклонения. Порошенко глупо в очередной раз повторять как мантру, что кого-то присоединили или что-то прошло незаконно. Он все знает», — рассказал Иоффе в беседе с РИА Новости.

Глава общественной палаты Крыма подчеркнул, что Порошенко забывает, что Крым сначала провозгласил независимость, а затем стал частью РФ.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов заявил, что Порошенко вынужден будет признать Крым российским ради членства в НАТО. Ведь в уставе альянса сказано, что членом организации не может быть государство с не решенными территориальными спорами.

Также депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев в беседе с ФАН назвал заявление Порошенко по поводу Крыма предвыборной риторикой.

«Не нужно серьезно относиться к заявлениям Порошенко. Дело в том, что его заявление, которое он делает, — это предвыборная риторика», — отметил Бахарев.

Он подчеркнул, что события в Крыму стали следствием государственного переворота, а крымчане не приняли майданную власть.

«Крымчане не видели своего будущего в составе Украины с этой нелегитимной властью. Они обратились к такому инструменту народовластия, как референдум», — добавил Бахарев.

Напомним ,что Крым стал российским в результате референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за присоединение к России. Москва подчеркивала, что референдум прошел в соответствии с международными стандартами и «вопрос Крыма закрыт окончательно». Тем не менее на Украине считают Крым временно оккупированной территорией.