Уникальная ситуация: эксперт рассказал о судьбе украденного на Украине самолета Ан-2

В Полтавской области Украины неизвестные умудрились похитить самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные службы.

Детали и воздушное судно хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское (Полтавская область). По факту хищения техники полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое грозит похитителям — лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Как рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов, угнать самолет «очень непростая задача, однако это возможно, особенно на Украине».

«Я не знаю, что предшествовало похищению, но скажу так: для Ан-2 не нужна подготовленная полоса, он может взлетать и садиться с грунтовой ВПП (Взлетно-посадочная полоса — Прим. ФАН), он специально создавался для таких условий. Далее, когда самолет угоняется, никто его полет не согласовывает с наземными службами и похитители просто летят на высоте пары сотен метров, то есть ниже радаров», — поясняет эксперт.

Кроме того, авиаугонщики, а их скорее всего было несколько человек, заранее подготовили место посадки — это могло быть ровное поле длиной примерно полтора километра без ям и столбов.

«Угонщики явно знали, куда летят, и знали, где находятся станции радиолокационного контроля. Что же касается судьбы самолета, то его, скорее всего, просто распилят и сдадут как металлолом, так как самолет сделан из алюминия, а он сейчас дорогой. Тут еще следует учитывать непростую экономическую обстановку на Украине. Все настолько плохо, что люди решились на угон самолета, не боясь большого срока. А вообще, ситуация конечно уникальная, самолет не так то просто угнать, но это Украина, там сейчас все что угодно может происходить», — заключил Красноперов.

Напомним, на Украине регулярно находят боеприпасы и даже военную технику. Так, в августе у жителя украинского села Николаевка Днепропетровской области нашли склад с гранатометами. Полиция изъяла у него арсенал оружия.

Было найдено два ручных противотанковых гранатомета, две гранаты РГД-5, выстрел гранатометный и 138 патронов к автомату Калашникова. Изъятое вооружение направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.