Порошенко в Раде неожиданно процитировал Медведева на русском языке

Киев, 23 ноября. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде неожиданно для присутствующих перешел на русский язык и процитировал премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Во время выступления перед украинскими парламентариями Порошенко вспомнил слова Медведева, который несколько лет назад рассказал о том, что в некоторых государствах бывшего Советского Союза работают российские иностранные спецслужбы, которые занимаются вопросами вступления этих государств в НАТО. Неожиданно для присутствующих в Раде президент перешел на русский язык, с которым он уже продолжительное время борется на территории страны.

«В ряде соседних государств не прекращались попытки расширения НАТО в том числе и за счет так называемого ускоренного вступления в Альянс Грузии и Украины», — процитировал Порошенко российского премьера.

Украинские СМИ не пропустили этот момент и заострили на нем внимание. Впрочем, журналисты предположили, что Порошенко таким образом пытался донести до депутатов Верховной рады важность вступления страны в Североантлантический альянс. По мнению действующего главы государства, представители прежней власти делали со своей стороны все возможное, чтобы этого не произошло.

Ранее в министерстве иностранных дел России оценили вероятность второго Майдана на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в стране растет недовольство со стороны населения из-за ряда серьезных проблем, в частности церковного раскола и закона о языке, который нарушает права нацменьшинств на Украине.