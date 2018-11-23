Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко в Раде неожиданно процитировал Медведева на русском языке

55
0 Оставить комментарий

Порошенко в Раде неожиданно процитировал Медведева на русском языке

Киев, 23 ноября. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде неожиданно для присутствующих перешел на русский язык и процитировал премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Во время выступления перед украинскими парламентариями Порошенко вспомнил слова Медведева, который несколько лет назад рассказал о том, что в некоторых государствах бывшего Советского Союза работают российские иностранные спецслужбы, которые занимаются вопросами вступления этих государств в НАТО. Неожиданно для присутствующих в Раде президент перешел на русский язык, с которым он уже продолжительное время борется на территории страны.

«В ряде соседних государств не прекращались попытки расширения НАТО в том числе и за счет так называемого ускоренного вступления в Альянс Грузии и Украины», — процитировал Порошенко российского премьера.

Порошенко в Раде неожиданно процитировал Медведева на русском языке

Украинские СМИ не пропустили этот момент и заострили на нем внимание. Впрочем, журналисты предположили, что Порошенко таким образом пытался донести до депутатов Верховной рады важность вступления страны в Североантлантический альянс. По мнению действующего главы государства, представители прежней власти делали со своей стороны все возможное, чтобы этого не произошло.

Ранее в министерстве иностранных дел России оценили вероятность второго Майдана на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в стране растет недовольство со стороны населения из-за ряда серьезных проблем, в частности церковного раскола и закона о языке, который нарушает права нацменьшинств на Украине. 

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.