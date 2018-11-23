Как Емельяна Пугачева: в Госдуме прокомментировали отказ суда не выпускать Хорошавина из клетки

Рассматривая апелляцию на приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину по делу о коррупции, Сахалинский областной суд отказался выпускать его из клетки с металлическими прутьями, запертой на замок. В Госдуме прокомментировали эту ситуацию.

«Держать людей в клетке в XXI веке до вынесения приговора — это Россию не красит. Осталось еще кандалы прицепить», — обратился в пятницу к суду Александр Хорошавин.

Ранее его адвокат Ольга Артюхова ходатайствовала перед судом, чтобы ее подзащитному разрешили сидеть в зале, а не за решеткой, потому что это унизительно. Но прокурор заметил, что содержание подсудимого в защитной кабине во время процесса по уголовному делу отвечает требованиям федерального законодательства, и суд не стал удовлетворять ходатайство защиты.

Действительно, в приложении С (обязательном) Свода правил СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования» сказано, что во время слушания уголовных дел подсудимые, содержащиеся под стражей, должны находиться в специальных защитных кабинах, установленных в процессуальной зоне залов судебных заседаний.

Однако против этого предписания выступают российские законодатели. В ноябре несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о внесении третьей части в статью 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Уважение чести и достоинства личности»), которая запрещала бы помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний и использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом.

По словам одного из авторов этого законопроекта, председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, «общество в целом негативно воспринимает тот факт, что подсудимые размещаются в клетках, будь то металлические или же стеклянные конструкции», поскольку в таком положении подсудимый «физически и психологически изолирован от судебного заседания».

«В первую очередь это касается контакта подсудимого со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи», — пояснил сенатор.

Этой же точки зрения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Летом этого года она потребовала от Верховного суда и профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству решить проблемы с клетками для подсудимых до конца 2018-го. По мнению Матвиенко, в России нужно применять европейскую практику, при которой подсудимый находится рядом со своим адвокатом за столом. Но для этого нужно усилить конвойную службу, заметила спикер верхней палаты российского парламента.

Комментируя Федеральному агентству новостей ситуацию с Хорошавиным, заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заметил, что пока инициатива с запретом «клеток» и «аквариумов» в залах судов не принята, Сахалинский суд действует в рамках законодательства.

Депутат напомнил, что в советские времена суды обходились без защитных кабин. Впервые металлическую клетку установили, когда судили Чикатило, то есть в 1992 году. Сделали это, чтобы предупредить самосуд над ним со стороны родственников убитых им детей и женщин.

«Инициаторами появления клеток для подсудимых стали сами суды. Им так спокойнее и удобнее. Конечно, бывало, что люди, представшие перед судом, пытались сбежать, на кого-то напрыгнуть. Но эти инциденты объясняются только халатностью конвоиров. Тем не менее в 90-х металлические конструкции очень быстро появились практически во всех судах, где рассматриваются уголовные дела. Вместе с ними размножились ведомственные и подзаконные акты, легализующие их. В 2000-х клетки с металлическими прутьями стали менять на прозрачные модульные кабины, которые прозвали аквариумами. А в 2014 году было решение Европейского суда по правам человека, по которому содержание подсудимых в клетках или аквариумах унижает человеческое достоинство, нарушая статью 3 и пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — рассказал Юрий Синельщиков.

Парламентарий уверен, что с практикой помещения подсудимых за решетку в залах заседания российских судов необходимо кончать как можно скорее. Но при этом надо усилить конвойную службу и продумать, что делать с особо опасными подсудимыми. В ЕС, к примеру, они все равно сидят рядом с адвокатом, но их пристегивают к креслу ремнем, похожим на авиационные ремни безопасности, отметил собеседник ФАН.

«Это отвратительно. Я не могу смотреть на человека в клетке. Он все равно человек. А его посадили за решетку на публике, заставляя всех думать, что он опасный зверь. Это как Емельяна Пугачева возили в клетке по улицам, чтобы все на него глазели», — добавил зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству.

Добавим, что в пресс-бюро ФСИН России ФАН подтвердили, что вопрос помещения подсудимых в защитные кабины относиться к компетенции самих судов.

«ФСИН не занимается оборудованием залов суда, и вопрос о клетках для подсудимых — это вопрос, который нужно адресовать непосредственно судам. Все прописано в их ведомственных документах», — сказала начальник пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина.

Напомним, в феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Александра Хорошавина к 13 годам в колонии строго режима, штрафу в 500 млн рублей и лишению госнаград, признав его виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Защита экс-главы Сахалина пытается обжаловать этот приговор.