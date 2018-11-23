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В Афганистане прогремел взрыв, десятки человек погибли

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В Афганистане прогремел взрыв, десятки человек погибли

Москва, 23 ноября. Взрыв прогремел в мечети, расположенной в провинции Хост на востоке Афганистана. Есть жертвы, несколько десятков человек пострадали, сообщил Reuters.

По информации издания, в результате взрыва погибли по меньшей мере 26 человек, более 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Как сообщил Pajhwok, среди погибших есть афганские военнослужащие.

По данным телеканала Tolo News, взрыв осуществил террорист-смертник.

Автор: Дарья Смолина
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