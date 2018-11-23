Матвиенко о принятом бюджете РФ: Все обязательства перед россиянами будут выполнены

Москва, 23 ноября. Совет Федерации РФ в пятницу, 23 ноября, одобрил профицитный бюджет России на следующие три года, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Аналитики ожидают инфляцию не более 4,3%.

«Бюджет сбалансированный, он гарантирует исполнение всех социальных обязательств, взятых государством перед нашими гражданами, – заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что выполнение майских указов, а также реализация национальных проекты обеспечены финансированием.

«Не надо бояться и дефицитного бюджета, потому что это возможность для развития. Но в этот раз принято правильное решение принять бюджет с профицитом – это подушка безопасности. Майские указы президента и сформированные национальные проекты также обеспечены финансированием. У нас есть вопросы по стабильности и сбалансированности региональных бюджетов, так что проследите за тем, чтобы исполнение бюджета происходило качественно», — обратилась Матвиенко к сенаторам.

До принятия бюджета на «трехлетку» председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал исполнение текущего бюджета и повторил перед сенаторами сказанное ранее в Госдуме: на 1 ноября восемь профинансированных программ так и не израсходовали свои средства, на конец года осталось заблокировано восемь миллиардов рублей, не завершено 30% объектов бюджетного строительства. Он попросил учесть недочеты в бюджете на предстоящие годы.

«Поправки, внесенные во втором чтении, несущественно повлияли на структуру бюджета. Во всех корректировках в сторону увеличения или уменьшения никак не меняются показания контрольных точек. В бюджете расходы живут своей жизнью, а показатели программных целей выполняются независимо от изменений бюджета. Я хочу напомнить, что у нас программный бюджет, и когда мы вносим изменения в расходы, мы всегда должны показывать, как это повлияет на изменение показателей контрольных точек. То ли у нас не хватало денег для выполнения ранее взятых обязательств, то ли нам нужно увеличить показатели и обязательства. Но такого несвязанного представления о расходах нужно избегать» , – сказал Кудрин.

Валентина Матвиенко попросила коллег учесть пожелания председателя Счетной палаты как при корректировке бюджета на 2019 год, так и при проработке концепции построения бюджета до 2021 года.

Напомним, в соответствие с бюджетным планом, доходы страны в 2019 году составят 19,969 триллиона рублей, расходы – 18,037 триллиона рублей. В профиците окажется 1,9 триллиона рублей или 1,8% от ВВП.

В бюджет заложено почти 6 триллиона рублей на цели из президентских указов: развитие строительства, решение проблемы яслей для детей от полутора до трех лет, увеличение финансирования работы фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медпунктов для труднодоступных территорий.