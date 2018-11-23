Центробанк повысил официальный курс доллара на выходные

Москва, 23 ноября. Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на выходные. Согласно данным на сайте регулятора, «американец» 24 и 25 ноября будет стоить на шесть копеек выше курса в пятницу, составив 65,6664 рубля.

Европейская валюта, наоборот, подешевеет на 13 копеек к уровню пятницы и в субботу составит 74,9385 рубля. Как отмечает «Свободная пресса», на открытии торгов Московской международной валютной биржи 23 ноября доллар продемонстрировал положительную динамику и поднялся на шесть копеек к уровню предыдущего закрытия.

По состоянию на 10.00 он стоит 65,68 рубля. Евро также начал торги с подорожания на девять копеек и торговался по 74,94 рубля.