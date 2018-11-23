Донбасс сегодня: ВСУ понесли потери под Мариуполем, у Киева закончились добровольцы

Донбасс, 23 ноября. Киев разместил «Грады» вблизи Луганска. Группа диверсантов ВСУ подорвалась на минных полях на юге ДНР. Украинские СМИ переврали главу ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Поселки Марьевка и Нижнее Лозовое Луганской народной республики в минувшие сутки оказались под огнем украинских войск. По населенным пунктам были применены минометы калибра 82 мм, а также вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Разведка луганчан зафиксировала три установки реактивных систем залпового огня «Град» в селе Малиновое Станично-Луганского района. Размещены РСЗО во дворах частных домов. При этом техника замаскирована, а доступ местных жителей к району размещения заблокирован. С учетом расстояния из данного района установками «Град» можно достать до центра Луганска.

В ДНР зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. Горловка оказалась под огнем зенитных установок и гранатометов, Донецк и окрестности оказались под минометными ударами и обстрелами БТР и БМП. На мариупольском направлении позиции защитников республики обстреливались из крупнокалиберных пулеметов.

Неудачная вылазка ВСУ под Мариуполем

Украинский волонтер Юрий Мысягин, по утверждению офицеров оперативного командования ДНР, спровоцировал инцидент, который привел к потерям среди украинских военнослужащих под Мариуполем. Еще 19 ноября группа разведчиков из состава 131-го разведбатальона ВСУ выдвинулась к линии соприкосновения в районе южного поселка Октябрь для осуществления диверсионной вылазки. Операция со штабом согласована не была.

При продвижении военнослужащие зашли на минное поле, оборудованное бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, и подорвались. Как итог — двое раненых и двое погибших, тела которых так и остались на месте подрыва. Погибшие лежат на месте гибели уже более трех суток. В оперативном командовании республики утверждают, что тела погибших не забрали, «чтобы не испортить празднование дня десантно-штурмовых войск Украины».

Отметим, провокация волонтера Мысягина состояла в том, что накануне неудавшейся вылазки он публично заявил, что украинские вояки «стремительно теряют мотивацию из-за отсутствия боевых задач». Сам волонтер пользуется уважением среди украинских военнослужащих — видимо, данный фактор и сыграл ключевую роль, когда командир группы принял фатальное решение.

Киев сгоняет на фронт солдат, которых там быть не должно

Как обещал президент Украины Петр Порошенко перед выборами 2014 года, и неоднократно повторял уже на посту главы государства, «ни один украинский солдат-срочник не будет служить в зоне проведения силовой операции в Донбассе». Тогда Порошенко заявлял, что в зоне АТО (теперь уже ООС) «будут служить только контрактники».

Как оказалось, обещания украинского лидера касаются не всех срочников. К примеру, военнослужащие из двух частей Харьковской области — А-0501 и А-1993 — которые проходят службу по призыву, в скором времени будут направлены для усиления 72-й механизированной бригады ВСУ на передовой в связи с некомплектом последней, информирует военная разведка ЛНР.

Этот факт является весьма показательным с точки зрения отношения украинцев к войне и разоблачения официальной киевской пропаганды. Если украинским Генштабом принято такое решение, это означает одно: потока добровольцев на контрактную службу больше нет, несмотря на все усилия режима. В дальнейшем, видимо, ситуация будет только ухудшаться, что непременно вызовет социальные протесты в обществе. Ведь отправка юнцов-срочников из Харьковской области уже вызвала волну негодования со стороны их родственников и близких.

Украинские СМИ: «Пасечник признал вмешательство России»

Выборы прошли, а методички остались. Украинские средства массовой информации продолжают соревноваться в креативности подходов по дискредитации республик Донбасса. Так, одно из изданий написало, что якобы избранный глава ЛНР Леонид Пасечник «оскандалился во время инаугурационной речи и признал, что без вмешательства России республики не состоялись бы».

Приведем полную цитату Пасечника из его инаугурационной речи 21 ноября.

«Мы вместе проголосовали за единый вектор развития, направленный в сторону интеграции с Российский Федерацией — страной, без помощи которой мы не смогли бы выжить и состояться как государство», — заявил глава ЛНР.

В Донбассе с данным утверждением мало кто может поспорить, ведь во времена гуманитарной катастрофы Россия была единственной страной, которая оказала помощь Донбассу. РФ — единственное государство, которое отстаивает республики на международных площадках, а также единственный фактор, который удерживает украинскую военную машину от начала полномасштабной войны.

В заявлении Пасечника прозвучало слово «помощь», а не «вмешательство», что совершенно меняет и роль, и функции, но главное — дает понимание свободы действий народа, который сделал свой выбор. Ничего скандального в его речи также не было. Поэтому публикации украинских СМИ — не более чем попытка манипулировать словами и определениями, рассчитанная на то, что никто не будет искать, что на самом деле сказал политик.