Суд арестовал заказчика поджога редакции ФАН до 9 января

Санкт-Петербург, 23 ноября. Приморский районный суд до 9 января 2019 года арестовал журналиста Аркадия Орлова, который является предполагаемым заказчиком поджога редакции Федерального агентства новостей, совершенного 9 октября. По версии следствия, Орлов передал деньги поджигателям за совершение преступления. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как передает корреспондент ФАН, жена Орлова Мария в ходе заседания заявила, что ее муж — «честный и порядочный человек, никогда никого не обманывал». Адвокат подозреваемого предоставил положительные характеристики с места работы, а также награды и медицинские справки о состоянии его здоровья.

Сторона обвинения настаивала на аресте Орлова, поскольку на свободе он сможет продолжить свою противоправную деятельность и оказать давление на свидетелей. Защита подозреваемого просила отпустить его под подписку о невыезде.

Ранее 23 ноября Приморский районный суд Петербурга принял решение об аресте обвиняемого в поджоге редакции ФАН Василия Кирсанова. он пробудет под стражей до 9 января 2019 года. По версии следствия, Кирсанов разбил окно в редакции ФАН, вылил из бутылки бензин и поджог его. У следствия также есть сведения о причастности Кирсанова к поджогу редакции НТВ, совершенного 10 ноября.

Кирсанов и Орлов, по предварительным данным входили в организованную группу вместе с шеф-редактором издания «Вкризис.ру» Вадимом Лифшицом, водителем-экспедитором Игорем Васильевым и еще одним неустановленным лицом.

Как заявил руководитель ФАН Евгений Зубарев, есть основания полагать, что Орлов и Лившиц совершили преступление из экстремистских побуждений, их действия координировались и, скорее всего, финансировались из Киева, поэтому их стоит расценивать как политически мотивированный экстремизм.