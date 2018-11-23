Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

ФСБ узнала о пытках пленных пациентов в двух реабилитационных центрах Саратова

96
0 Оставить комментарий

ФСБ узнала о пытках пленных пациентов в двух реабилитационных центрах Саратова

Москва, 23 ноября. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Саратову пресекли работу двух «реабилитационных центров» для алко- и наркозависимых, где пациентов удерживали против воли, а также пытали.

«В реабилитационных центрах «Начало» и «Решение» обнаружены более 40 человек, в том числе несовершеннолетних, удерживаемых против их воли», — говорится в распространенном в пятницу сообщении УФСБ. 

Обратившихся за помощью в данные центры лишали еды и сна, а также наказывали за нарушения режима. При этом за подобную «реабилитацию» семьи пациентов платили около 70 тысяч рублей в месяц.

«Установлено, что реабилитация осуществлялась по американской программе «12 шагов», — подчеркнули в управлении ФСБ по Саратову.

Сотрудники центра не имели специального медицинского образования, а некоторые ранее сами проходили реабилитацию в подобных центрах. По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело, отмечает телеканал «360».

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.