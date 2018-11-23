Москва назвала проявлением слабости попытку США выйти из ДРСМД

Москва, 23 ноября. Заявление США о планах по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) говорит о слабости позиций страны. Об этом в пятницу заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Это подтверждение слабости позиции государства. Когда вместо того, чтобы садиться за стол переговоров со своим партнером, какую-то бредятину пытаются внедрить в медийную сферу», — отметил он.

Ермаков подчеркнул, что Россия в отличие от США всегда готова к переговорам и приветствует любой диалог, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.