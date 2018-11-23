Киев запретил энциклопедии и кулинарные книги из РФ за пропаганду «русского мира»

Киев, 23 ноября. Госкомитет телевидения и радиовещания Украины дополнил список запрещенных книг российских изданий. Под запрет попали энциклопедии и справочники из-за «пропагандистского характера».

Госкомитет Украины счел незаконными «Большую энциклопедию ножей мира» и «Оружие. Большой иллюстрированный гид» из-за того, что якобы энциклопедии воспевают «любовь к российскому оружию» и содержат коммунистическую символику. Кроме того, киевское руководство обнаружило «пропаганду русского мира» в путеводителях по Гоа и Барселоне и в «Книге о вкусной и веганской пище».

«Мы усиливаем контроль за ввозом на Украину полиграфической продукции из РФ, чтобы под видом «энциклопедий» и «кулинарных книг» к нам не попадала пропагандистская литература», — заявил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

В мае текущего года Госкомитет уже признавал «опасными» ряд книг из РФ, в том числе под запрет попала книга-раскраска для детей из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй». Основанием для запрета стало то, что книги отпечатаны на территории Крыма.

Ранее Червак заявил, что в настоящий момент украинские власти разрабатывают проект закона о запрете ввоза всех книг из России. В комитете считают, что книги несут антиукраинский характер. Сотрудники комитета, добавил Червак, будут добиваться принятия проекта закона в Верховной раде.

Напомним, в начале 2017 года на Украине в силу вступил закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Также правительство утвердило порядок изъятия книг, уже попавших в обращение.