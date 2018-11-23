Дамаск, 23 ноября. Жители сирийской провинции Даръа организовали шествие в честь героев сирийской правительственной армии. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Участниками акции стали сирийские граждане из различных освобожденных от террористических группировок населенных пунктов, многие из них принесли государственный флаг Сирии, портреты президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, а также плакаты с лозунгами в поддержку сирийской правительственной армии в борьбе с терроризмом и в поддержку курса Исправительного движения, выбранного сирийским лидером. Ведь именно этот курс обеспечил стабильность и экономический подъем страны.

Корреспондент ФАН побывал на мероприятии и запечатлел шествие на видео:

Напомним, что 16 ноября в Сирии отмечалась 48-я годовщина Исправительного движения, которое возглавил выдающийся президент Хафез Асад. Это движение способствовало большим изменениям в политической и социальной жизнях страны. Жители провинции Даръа также провели по этому поводу массовое шествие.

Успехи, которые достигли участники этого движения, смогли укрепить арию страны, они распространили патриотизм среди населения, организовали профсоюзы и многие другие общественные организации. Все это помогло Сирии стать сильной и независимой страной.

Сейчас курс Исправительного движения поддерживает сирийский лидер Башар Асад. Несмотря на военные действия, действующему президенту удалось принять пакет важных социально-экономических реформ, которые поспособствовали развитию страны в необходимом русле.

Сегодня Сирия отмечает годовщину Исправительного движения на фоне многочисленных побед, достигнутых сирийской правительственной армией. Напомним, что войскам Дамаска удалось освободить большую часть страны от террористических организаций.