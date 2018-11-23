«Взрывоопасно»: политолог оценил протесты «голодных желудков» в Тунисе

Москва, 23 ноября. Военный политолог назвал забастовку нескольких тысяч госслужащих Туниса из-за «заморозки» зарплат взрывоопасной.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 700 тысяч государственных служащих вышли на улицы тунисской столицы с требованием вернуть зарплаты. Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и другие финансовые организации требуют от власти североафриканской республики выполнения жестких требований для получения новых кредитов. Одно из выдвинутых условий — «заморозка» зарплат.

Профессор РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает ситуацию в Тунисе крайне «напряженной и взрывоопасной». По его словам, речь идет не просто о выбросе протестной энергии, а о серьезной тенденции.

«Если сами лидеры говорят о революции и голодных желудках, это свидетельствует о том, что люди испытывают трудности с получением жизненно необходимых ресурсов для человека», — приводит NationNews слова политолога.

По мнению Кошкина, если тунисское руководство не предпримет кардинальные действия, то они последуют от бастующих, которые заставят членов правительства уйти в отставку, «а то и перейдут в полномасштабное вооруженное противостояние, способное охватить всю страну».

Кроме того, добавил политолог, обостряется ситуация в республике в связи с криминальными элементами, которые чувствуют себя спокойно в стране. По его словам, не исключено, что некоторые из них воспользуются ситуацией в своих интересах.