Ответ России будет в разы сильнее: в Госдуме предостерегли США от выхода из ДРСМД

В министерстве иностранных дел РФ уверены, что США смогут в режиме «хайли лайкли» подготовить список якобы нарушений пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России, однако реальными фактами Вашингтон не располагает ввиду их отсутствия.

«Пусть готовят. Только все это будет в известном режиме «хайли лайкли». Мы в таком режиме не работаем ни с кем: ни с американцами, ни с британцами. У них это уже манера так работать — вбросить что-то «хайли лайкли», а потом на это ссылаться. Не получится.

Это бред, так международные дела не делаются. Тем более так не работают по таким чувствительным вопросам, как контроль над вооружениями. Это серьезные вещи. Здесь должны быть факты и серьезные переговоры между государствами в межведомственном формате», — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, слова дипломата приводит РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Россия в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ДРСМД, в отличие от тех же США.

«На мой взгляд, выход США из ДРСМД повлечет за собой нарушение баланса сил, что поставит под сомнение европейскую безопасность и международную безопасность в целом. К великому сожалению, Соединенные Штаты Америки пренебрегают условиями договора, которые мы неукоснительно соблюдаем, в отличие от них. Вашингтон ищет различные поводы для выхода из договора. Еще раз повторюсь: в этом случае заложниками в первую очередь станут западные страны Европейского континента», — говорит член нижней палаты парламента.

Депутат Госдумы также предостерег США из выхода из ДРСМД. По словам собеседника агентства, договор позволяет сохранить паритет сил. Если США перестанут выполнять условия нормативного правового акта, Россия будет вынуждена на это отреагировать, и ответ отечественной стороны будет в разы сильнее.

«Позиция России остается неизменной: мы готовы к диалогу по ДРСМД, но только в том случае, если все стороны будут выполнять взятые на себя обязательства. Доказательств того, что отечественная сторона нарушает условия договора, нет. У нас же доказательства того, что США нарушают ДРСМД, имеются.