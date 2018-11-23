Чаплин сравнил «Черную пятницу» с «полем чудес в стране дураков»

Москва, 23 ноября. Во всем мире сегодня проходит «Черная пятница», когда многочисленные торговые компании и магазины дают большие скидки на свой товар.

В беседе с Федеральным агентством новостей настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин негативно отозвался о глобальной распродаже, сравнив ее с «полем чудес в стране дураков».

«Это большое надувательство, часто более добротную и более дешевую вещь можно купить без всякой акции, — считает священник. — Мне кажется, что все это похоже на историю с лисой Алисой и котом Базилио. И не проще ли, если нужен товар, просто посмотреть цену в Интернете. Еще один момент — очевидно, что не нужно давать себя одурачить».

По мнению собеседника ФАН, «это все портит нервы людей, их здоровье, душевное равновесие».

«Людям стоит лишний раз включить мозги и подумать, стоит ли во всем этом участвовать», — считает отец Всеволод.

«Черная пятница» появилась еще в XIX веке. Она выпадала на следующий день после Дня благодарения. Поэтому по традиции она проводится в период с 23 по 29 ноября.