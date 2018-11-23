Никто не знает, куда стреляет Киев: в Крыму высмеяли «бряцание оружием» ВСУ в Азовском море

Украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря. Маневры заключались в отработке условного обстрела кораблей противника на подходах к суше. Информацию об учениях сообщил пресс-центр Операции объединенных сил Украины на официальной странице в Facebook.

«Подразделения оперативно-тактической группировки «Восток» объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье. Во время учений военные инженеры оперативно провели минирование десантоопасных участков берега и морских подходов к ним», — отметили в пресс-центре.

Отмечается, что реактивно-артиллерийский дивизион реактивной системы залпового огня «Ураган» «условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу».

В Крыму с беспокойством отнеслись к сообщениям о маневрах ВСУ, однако в регионе испугались не военной угрозы Киева, а того, что из-за слабой обученности украинских военнослужащих пострадать от учений может кто угодно.

Об этом заявил крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Прежде всего я обеспокоен сообщениями об учениях по той простой причине, что очень боюсь за корабли, которые будут заходить в украинские порты. Украина действительно обладает самой страшной армией в мире, потому что она вытворяет черт знает что. Куда стреляет и куда попадает Киев — никто не знает. Когда слышишь, что ВСУ проводят минирование, становится не по себе, потому что неизвестно, что в итоге из этого выйдет», — подчеркнул политолог.

Эксперт усомнился в безопасности военных маневров украинцев и предположил, что Киев снова может обвинить Россию, если в учениях что-то пойдет не по плану.

«Не удивлюсь, если через некоторое время выяснится, что корабль напоролся на мину и затонул. Бряцание оружием украинской армии напоминает игру мускулами дохляка. ВСУ хотят кого-то напугать, но в итоге они только вызывают смех», — добавил собеседник ФАН.

Владимир Джаралла разъяснил, почему учения Киева не могут в полной мере являться отработкой навыков для украинской армии.

«С точки зрения военной осмысленности, учения выглядят сомнительными — Азовское море вовсе не будет ключевым направлением в случае начала боевых действий. В силу географии и иных возможностей потенциальный конфликт может развернуться на суше, а не в акватории Азова. Военные учения проводят ради самих учений, по сути, ВСУ отрабатывают навыки борьбы с собственным народом», — заметил эксперт.

Вдобавок политолог напомнил, что за агрессивной политикой Украины в адрес России стоят западные страны, данные учения не исключение.