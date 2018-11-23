Гидрометцентр предупредил россиян о пурге и метелях

Москва, 23 ноября. Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в европейской части России и на Урале. Резкий приход зимы с пургой и метелями в ведомстве объяснили влиянием арктического циклона.

В настоящее время он продолжает свое наступление на Западную Сибирь, а над средним Уралом уже сформировался холодный фронт окклюзии. На Среднем Поволжье, в Мордовии и Чувашии, Костромскую область и Марий Эл успело выпасть до шести мм снега.

При этом уже на выходных сугробы могут превратиться в снежную кашу. Столбики термометров должны показать нулевые отметки из-за североатлантического антициклона. Такая резкая смена погоды, как подчеркнули специалисты, грозит усложнением ситуации на дорогах, пишет «Свободная пресса».