Тимошенко пообещала вдвое снизить цены на газ после прихода к власти

Киев, 23 ноября. Кандидат на пост президента Украины от партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко пообещала избирателям после прихода к власти снизить цены на газ для населения в два раза.Об этом лидер партии заявила в ходе выступления на форуме «Новая социальная доктрина».

«Цена на газ для населения будет снижена вдвое, поверьте, это не просто слова», — сказала Тимошенко.

По словам кандидата на пост президента, себестоимость украинского газа со всеми налогами и расходами на транспортировку, с 30% прибыли составляет около 2 тысяч гривен за кубометр. Сейчас же украинские власти продают населению газ по цене более 8,5 тысяч за кубометр. Таким образом, национальные газодобытчики получают прибыль в размере 400%.

Напомним, выборы президента Украины назначены на март 2019 года. По результатам опроса Тимошенко готовы поддержать 21% украинцев, за артиста Владимира Зеленского готовы проголосовать 11% граждан, нынешнего президента страны Петра Порошенко поддерживают 10% населения, такой же результат у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Оппозиция в лице единого кандидата Юрия Бойко, по предварительным данным, может набрать 9% голосов.