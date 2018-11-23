«Им за это платят»: россиянка рассказала, как финны лишили ее детей

Москва, 23 ноября. Финская служба опеки лишила россиянку Лидию Павловскую двоих детей — сына и дочери. Мать не имеет возможности говорить с детьми по телефону, а соцслужба Финляндии отказывается контактировать с ней.

Павловская живет в Финляндии 19 лет. За это время она успела развестись и потерять старшего сына: девятилетнего мальчика у женщины финская опека забрала, посчитав ребенка слишком агрессивным. Как рассказала Павловская, сначала соцслужба заявила, что матери и сыну нужно несколько дней отдохнуть друг от друга, а теперь россиянка не видится с ребенком месяцами.

В октябре финская опека заинтересовалась Павловской вновь. Пока женщина уезжала в Россию, сотрудники службы забрали у нее пятилетнюю дочь. Как уточнила Павловская в беседе с сетевым изданием «Царьград», приехав в Петербург, она задержалась в городе дольше, чем собиралась: обнаружился неоплаченный штраф, истек срок действия финского паспорта. Дочь Павловской в это время находилась с бабушкой в Финляндии.

«Говорили, что заберем на пять дней, и потом ты приедешь – и сразу ребенка отдадим. Я была против. Меня никто слушать не стал. Я приехала домой. И дочки нет. Если раньше я с ней могла хотя бы по телефону созваниваться, разговаривать, а теперь мне даже это запретили. Я вообще не могу никак с ней общаться», — рассказала женщина.

Опека не возвращает ребенка Павловской уже больше месяца. По словам россиянки, в соцслужбе заявили, что 26 ноября приедут осмотреть дом семьи, чтобы решить, возвращать в него девочку или нет. При этом матери не объяснили, на каком основании у нее забрали дочь. По словам Павловской, в Финляндии изъятие детей из семьи могут объяснить даже тем, что, по мнению социальных работников, мать и ребенок устали друг от друга.

«Они специально это все делают, чтобы ребенка не возвращать. Потому что им за это хорошие деньги платят», — считает россиянка.

Женщина вспоминает, что в редких разговорах с дочерью по телефону, которые раньше опека разрешала, девочка плакала и просила забрать ее домой. Павловская опасается, что финны лишат ее дочери, как раньше лишили сына. Всего у Павловской трое детей.