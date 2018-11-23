«Кучму заменить не сможет»: в Раде оценили назначение нового полпреда Киева в Минске

Киев, 23 ноября. Новый полномочный представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу будет оказывать меньше влияния на ход переговоры. Об этом заявил сопредседатель объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины Юрий Бойко.

Бойко отметил, что новый полномочный представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук не является достаточно значимой фигурой, чтобы оказать влияние на ход переговоров в Минске, поэтому Кучму заменить не сможет.

«Не уверен, что по влиянию Марчук может заменить Кучму, потому что Кучма - это фигура, но этот процесс (мирные переговоры – Прим, ФАН) не остановлен, и даже в таком виде это плюс», — сказал Бойко.

Он также добавил, что украинская оппозиция настаивает на мирном урегулировании конфликта в Донбассе, поэтому поддерживает стремления и усилия минской контактной группы в этом направлении.

«Мы поддерживаем все усилия минского процесса и минской группы. Вся страна должна поддерживать, вся страна хочет мира», — добавил Бойко.

В начале ноября экс-президент Леонид Кучма покинул должность полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, после чего на эту должность был назначен бывший глава украинского министерства обороны Евгений Марчук. Многие эксперты уверены, что Марчук будет представлять Киев в контактной группе и после президентских выборов, которые пройдут на Украине весной в 2019 году.

