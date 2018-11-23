Сирия, 23 ноября. Курды арестовали нескольких жителей Ракки, принимавших участие в митингах против оккупации YPG и США. Бандгруппы ИГ1 атакуют позиции SDF**** у Хаджина в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. К западу от Алеппо неизвестными был ликвидирован один из главарей «Джебхат ан-Нусры»1***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести ответные обстрелы опорных пунктов джихадистских бандформирований на юго-западе провинции Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): атакует позиции радикалов SDF у Хаджина в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): лишилась одного из высокопоставленных главарей к западу от Алеппо; совершила ряд налетов на дома членов местного городского совета в Идлибе.

Курды: арестовали нескольких жителей Ракки, принимавших участие в митингах против оккупации YPG и США.

Провинция Алеппо

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести ответные обстрелы опорных пунктов джихадистских бандформирований на юго-западе провинции Алеппо. По информации Step News Agency, правительственные войска САР выпустили ряд артиллерийских снарядов по складам с вооружениями и другим военным объектам террористов недалеко от населенного пункта Джазрайя. Ранее сообщалось о серии ударов правительственных сил по позициям исламистов около соседнего города Заммар. Огонь по-прежнему ведется со стороны поселения Таль Аллуш. Информация о потерях в рядах радикальных бандгрупп устанавливается.

В поселении Батабу, находящемся к западу от Алеппо у границы с соседним Идлибом, в результате внезапной атаки неизвестных боевиков был ликвидирован один из высокопоставленных командиров террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», передает Masar Press Net. Предполагается, что нападение было организовано членами «Ахрар аш-Шам» или других вооруженных группировок из протурецкого альянса боевиков «Джебхат Тахрир Сурия».

Провинция Дейр-эз-Зор

Бандгруппы «Исламского государства» в настоящий момент атакуют позиции Сирийских демократических сил (SDF) в северных предместьях города Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Согласно информации военного источника в сети Twitter (@gabriel_chaim), ожесточенные бои на этом направлении идут до сих пор. Таким образом, несмотря на месяцы борьбы с ИГИЛ в данном районе, боевики не просто сохраняют целый территориальный анклав в регионе, но даже ведут ответные атаки, пытаясь расширить зону своего контроля. Ранее курдские радикалы и поддерживающие их силы Соединенных Штатов также утратили часть территорий у иракской границы в южной части провинции в ходе серии нападений джихадистов. Некоторые эксперты уверены, что США на самом деле имитируют наступление против ИГ, наоборот, стараясь сохранить часть террористов для обоснования своего дальнейшего военного присутствия в САР.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» совершили ряд налетов на дома членов местного городского совета в Идлибе. По информации Twitter-канала новостного агентства Orient News, несколько представителей администрации были задержаны джихадистами. Также в квартирах арестованных лиц был проведен тщательный обыск. Таким способом исламисты обычно расправляются с теми членами мэрии, которые не следуют прямым указаниям главарей «Ан-Нусры». Фактически данная террористическая группировка захватила полный контроль в городе и во многих других районах одноименной провинции, подчинив себе посредством оружия все местные государственные структуры.

Провинция Ракка

Радикалы Сирийских демократических сил (SDF) арестовали нескольких гражданских лиц в городе Ракка, принимавших участие в недавних митингах, которые проходили накануне на улице Аль-Мансур, сообщает на своей странице в Twitter (@alreahalsaknh) местный источник. На массовые протесты вышли десятки мирных жителей, которые выступали против курдской оккупации и требовали немедленного вывода бандгрупп «Демократических сил» из Ракки и остальных городов Северо-восточной Сирии, где располагается так называемый Курдистан. Ранее в целях разгона мирных демонстраций против SDF и США курды не раз применяли оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)