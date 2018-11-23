«Массовый и панический побег»: Тимошенко объяснила, почему миллионы украинцев покидают страну

Киев, 23 ноября. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко указала на миллионы украинцев, которые сбегают из страны за рубеж. Она также объяснила, почему они решили покинуть родину.

Тимошенко во время презентации «Новая социальной доктрины: новые возможности для каждого» привела данные, по которым 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за границей. Она уточнила, что количество сезонных трудовых мигрантов практически в три раза больше — почти 9 миллионов человек.

«Это уже никакой не трудовой туризм, — подчеркнула она, — это массовый и панический побег со своей земли».

Лидер «Батьковщины» объяснила, что украинцы покидают страну, потому что жизнь на Украине «превратилась в выживание». Отметив, что это уже стало массовым явлением, Тимошенко добавила, что отток населения несет угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, Тимошенко намерена участвовать в президентских выборах на Украине 31 марта 2019 года. Жители страны изберут на пятилетний срок главу государства.

Действующий президент Петр Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии, в то время как Тимошенко на протяжении нескольких последних месяцев остается лидером президентского рейтинга. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил шансы Порошенко на победу.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, что приближенные к президенту Украины Петру Порошенко люди бегут из страны.