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«Настоящая черная Пятница была у Робинзона»: в Госдуме рассказали об уловках продавцов на распродажах

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«Настоящая черная Пятница была у Робинзона»: в Госдуме рассказали о правах покупателя на распродаже

Во многих магазинах и торговых сетях России была объявлена «Черная пятница», во время которой покупателям обещают грандиозные скидки на распродажах. Нередко такие акции сопровождаются нездоровым ажиотажем, давкой и даже стычками между покупателями. Обычай устраивать «Черную пятницу» пришел в Россию вместе с нормами западного маркетинга несколько лет назад.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик в комментарии для Федерального агентства новостей призвал объяснить российским гражданам смысл подобных распродаж. По его словам, на таких акциях покупателям редко удается действительно выиграть в цене.

«Настоящая черная Пятница была только у Робинзона Крузо в романе Даниеля Дефо, все остальное — это просто маркетинг», — пошутил депутат.

Если такой маркетинг находится в рамках действующего российского законодательства, то запрещать его особого смысла нет, считает парламентарий. Однако уловки продавцов не становятся от этого более честными.

«Многие продавцы перед распродажами поднимают цены — чтобы потом снизить их в «Черную пятницу», — напомнил Белик.

Дмитрий Белик

Впрочем, признал он, шанс найти интересующий товар по цене ниже обычной все-таки есть.

«Другой вопрос, что нам нужно больше усилий прикладывать для разъяснения населению, что покупатели имеют право получить всю информацию о товарах, а продавцы обязаны предоставить ее, — рассказал собеседник ФАН. — О том, что товар, несмотря на акцию, можно вернуть в течение 14 дней или вернуть, если в нем выявлены недостатки».

Все эти факты необходимо доносить до покупателя, подчеркнул депутат.

Автор: Ольга Летягина
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