МИД РФ заявил о готовности России обсуждать любые «озабоченности» по ДРСМД с США

Женева, 23 ноября. Россия готова обсудить с США озабоченности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также выработать дополнительные договоренности в рамках договора. Об этом заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, Москва всегда строго выполняет все обязательства в рамках договора ДРСМД. Ермаков подчеркнул, что у России «не было мысли выходить из ДРСМД».

«Если у кого-то есть какие-то озабоченности, то надо их обсуждать в имеющихся форматах. И если кто-то хочет сделать что-то дополнительное, привлечь кого-то из других ракетных держав в подобные обязательства, то мы это только приветствовали бы», — рассказал Ермаков в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что озабоченность по договору, которая возникает у США, необходимо прорабатывать в имеющихся форматах. Однако это не повод для того, чтобы ломать договоренности, а также обвинять Россию в чем-то и ломать договор, отметил Ермаков.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать ДРСМД из-за его якобы нарушения Москвой. Он не привел никаких доказательств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по своей безопасности.