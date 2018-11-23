Посол ЕС надеется, что принятый бюджет Украины соответствует договоренностям с МВФ

Киев, 23 ноября. Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что положения принятого бюджета Украины отвечают договоренностям Киева с Международным валютным фондом (МВФ).

Мингарелли также поприветствовал принятие киевским руководством государственного бюджета на 2019 года с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в три процента.

«Мы не видели окончательной версии, но надеемся, что (он) соответствует договоренностям с МВФ и все с ним в порядке», — приводит агентство УНН слова посла.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в середине октября рассказал о достигнутых в ходе переговоров договоренностях между Киевом и МВФ о новой программе, которая начнет действовать в следующем году. Одним из главных условий выдвинутых МВФ Украине для дальнейшего кредитования — повышение цен на газ для населения на более 23%. МВФ сообщил, что намерен одобрить новую программу по кредитованию для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.