Совфед одобрил профицитный бюджет РФ на ближайшие три года

Москва, 23 ноября. Совет Федерации в пятницу одобрил федеральный бюджет РФ на ближайшие три года. Доходы бюджета в 2019 году составят 19,9 триллиона рублей, а профицит — 1,9 триллиона рублей (1,8% ВВП).

В течение двух следующий лет ожидается сокращение ожидаемого профицита бюджета, к 2021 году он составит 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП).

Дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в Фонд национального благосостояния. Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2019 году размер Фонда национального благосостояния достигнет максимального размера за всю историю.