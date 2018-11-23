Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Совфед одобрил профицитный бюджет РФ на ближайшие три года

34
0 Оставить комментарий

Совфед одобрил профицитный бюджет РФ на ближайшие три года

Москва, 23 ноября. Совет Федерации в пятницу одобрил федеральный бюджет РФ на ближайшие три года. Доходы бюджета в 2019 году составят 19,9 триллиона рублей, а профицит — 1,9 триллиона рублей (1,8% ВВП).

В течение двух следующий лет ожидается сокращение ожидаемого профицита бюджета, к 2021 году он составит 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП).

Дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в Фонд национального благосостояния. Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2019 году размер Фонда национального благосостояния достигнет максимального размера за всю историю.  

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.