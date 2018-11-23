Рок-группа «Би-2» презентует новый альбом на РЕН ТВ

Москва, 23 ноября. Грандиозный концерт известной рок-группы «Би-2» представят в телевизионной версии.

Одна из самых успешных российских рок-групп «Би-2» презентует новый альбом «Горизонт событий LIVE» на РЕН ТВ.

Отметим, в сентябре прошлого года «Би-2» выпустила десятый по счету альбом, получивший название «Горизонт событий». Его презентация, прошедшая на сцене «ВТБ Ледового Дворца», была признана «Лучшим шоу года» в рамках премии «Чартова дюжина». В альбом вошли композиции с участием американского певца Джона Гранта и рэпера Oxxxymiron.

В специальном выпуске программы «Соль» на РЕН ТВ в воскресенье, 25 ноября, в полночь покажут «Горизонт событий LIVE».