«Лучше бедным на свободе»: Лукашенко пообещал ужесточить наказание за коррупцию

Минск, 23 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает недопустимым смягчать наказание за коррупционные преступления. Об этом глава государства заявил на совещании о повышении эффективности строительного комплекса Белоруссии.

«Мы доведем до каждого на местах требования Президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом у меня добра не ищите», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что коррупционеры пользуются «лазейкой» в законодательстве и выходят на свободу спустя некоторое время за хорошее поведение. Президент Белоруссии заверил, что больше такого не допустит.

«Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше. 25-й раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме», — подытожил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что дал четкие указания не выпускать коррупционеров раньше срока. Глава государства пообещал добавлять сроки за незаконное обогащение.