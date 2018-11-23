ВТБ повысил ставки по вкладам всем действующим клиентам

Москва, 23 ноября. ВТБ увеличил ставки по депозитам всем действующим клиентам банка. В среднем ставки увеличились на 0,2-0,8% процентных пункта.

«ВТБ также улучшил условия по всей базовой линейке вкладов: в массовой рознице — на 0,6 п.п., в сегменте «Привилегия» — на 0,8 п.п, а также по промо-вкладу «Максимум» — на 0,2 п.п. Минимальная сумма по вкладам составляет 30 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба банка.

Напомним, что ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об окончательной адаптации экономики России к санкциям. По ее словам, санкции вызывают негативный, но ограниченный по времени эффект. При этом глава ЦБ подчеркнула, что финансовый регулятор готов к усилению санкционного режима.