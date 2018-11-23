Российские наркологи рассказали, какие лекарства «опьяняют» водителей

Москва, 23 ноября. ГИБДД и Минздрав России предложили ввести наказание для водителей за употребление некоторых лекарств, которые влияют на состояние человека. Российские наркологи рассказали, каких медицинских препаратов это касается.

Начальник управления ДПС специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков отметил, что прием некоторых лекарств следует запретить при вождении автомобиля, так как они ухудшают реакцию и внимание. В ГИБДД и Минздраве предложили приравнять их использование водителем к алкогольному или наркотическому опьянению.

Врач-нарколог Олег Стеценко уточнил, что есть ряд групп лекарств, которые таким образом воздействуют на человека. К ним относятся бензодиазепины, антидепрессанты, нейролептики, антигистаминные препараты и даже противовирусные. Часть из них содержат фенилэфрин, который приводит к нарушению резкости зрения.

Психиатр-нарколог Алексей Каротам отметил, что эти медицинские препараты выводятся из крови в течение 12 часов.