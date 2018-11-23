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Кудрин прокомментировал назначение Орловой аудитором Счетной палаты РФ

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Кудрин прокомментировал назначение Орловой аудитором Счетной палаты РФ

Москва, 23 ноября. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал назначение Ольги Орловой. Ранее Совет Федерации назначил бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты.

Кудрин отметил, что ранее Орлова занимала должность заместителя председателя комитета Совфеда по бюджету.

«Она хорошо знает, как работает и с какими проблемами сталкивается исполнительная власть на местах», — написал Алексей Кудрин в своем аккаунте в Twitter.

Светлана Орлова была главой Владимирской области с сентября 2013 года по октябрь 2018 года. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Орловой на пост аудитора Счетной палаты.

Согласно действующему законодательству РФ, депутаты Госдумы определяют главу Счетной палаты и шестерых аудиторов. Зампредседателя СП и шесть других аудиторов назначают члены Совфеда. Кандидата на рассмотрение выдвигает президент РФ.

Автор: Регина Пак
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