Спецпредставитель государственного секретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон якобы не желает нарушать целостность ближневосточного государства.

«Соединенные Штаты выступали за территориальную целостность Сирии на всех этапах этого конфликта и до него, и мы будем продолжать это делать. Присутствие американских сил, выполняющих антитеррористические операции, совершенно не означает желания развалить страну», — заявил американский политик, его слова приводит «Ъ».

По словам американского дипломата, присутствие вооруженных сил США не может повлиять на территориальную целостность суверенной страны.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей усомнился в намерениях США не нарушать целостность САР. В настоящий момент слова Вашингтона и его дела нельзя сопоставить друг с другом.

«Само по себе заявление знаковое: хорошо, что они выступают за территориальную целостность этого государства. С другой стороны, их туда никто не приглашал. Как вы знаете, они вооружают в Сирии наблюдательные пункты. На каком правовом основании они это делают? Если они не хотят работать с законным президентом страны [Башаром Асадом], как они собираются выстраивать отношения? Если они не участвуют в переговорах — в любых форматах — по текущему состоянию Сирии, по ее будущему? Пока что, к сожалению, слова расходятся с делом», — резюмировал Владимир Джабаров.

Отметим, что Соединенные Штаты присутствуют на территории Сирии незаконно — легитимное правительство страны не приглашало США участвовать в операции против незаконных бандформирований. Более того, Вашингтон поддерживает деструктивные силы, которые стремятся расчленить целостность этого государства.

Москва и Дамаск неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы США должны покинуть территорию Сирии. Сирийское министерство иностранных дел подчеркивало, что если Пентагон не выведет свои войска, то Дамаск будет вынужден рассматривать США как враждебную силу. По словам главы сирийского МИД Фейсала Микдада, коалиция во главе с Соединенными Штатами разрушает Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая экономическую инфраструктуру.