Убийственно для ЕС и США: эксперт оценил выход российского зерна на новые рынки Африки
Москва, 23 ноября. Российское зерно требуется все большим спросом на Ближнем Востоке и в странах Африки. Причин для этого, как минимум две: высокое качество и выгодная цена. Именно поэтому у продукции РФ есть все шансы в ближайшее время открыть для себя новые границы, потеснив конкурентов из ЕС из США.
Такой сценарий, в частности, представило агентство Reuters. По мнению экспертов, выход российского зерна на рынки Саудовской Аравии, Нигерии и Ирака будет «убийственным» для Штатов и Европы, а приход России на рынок Алжира обернется настоящим «землетрясением» в Париже.
Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров считает, что востребованность российского товара в Афике и на Ближнем Востоке является подтверждением его конкурентоспособности.
При этом, по его мнению, на фоне качественной продукции РФ говорить о европейских товарах и услугах даже не приходится.
«Разумеется, выход на новые рынки позволит нам не только потеснить оппонентов, но и сделать еще один шаг к построению Большой Евразии», — добавил он в комментарии агентству Inforeactor.