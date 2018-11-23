Убийственно для ЕС и США: эксперт оценил выход российского зерна на новые рынки Африки

Москва, 23 ноября. Российское зерно требуется все большим спросом на Ближнем Востоке и в странах Африки. Причин для этого, как минимум две: высокое качество и выгодная цена. Именно поэтому у продукции РФ есть все шансы в ближайшее время открыть для себя новые границы, потеснив конкурентов из ЕС из США.

Такой сценарий, в частности, представило агентство Reuters. По мнению экспертов, выход российского зерна на рынки Саудовской Аравии, Нигерии и Ирака будет «убийственным» для Штатов и Европы, а приход России на рынок Алжира обернется настоящим «землетрясением» в Париже.

Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров считает, что востребованность российского товара в Афике и на Ближнем Востоке является подтверждением его конкурентоспособности.

При этом, по его мнению, на фоне качественной продукции РФ говорить о европейских товарах и услугах даже не приходится.