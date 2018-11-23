Совфед одобрил поправки в бюджет РФ, увеличивающие профицит

Москва, 23 ноября. Совет Федерации в пятницу одобрил поправки в проект федерального бюджета на 2018 год, которые увеличивают размер профицита с 0,5% до 2,1% от ВВП.

Таким образом, доходы бюджета утверждены в размере 18, 9 трлн рублей (рост на 1,8 трлн рублей), расходы — в размере 16,8 трлн рублей (рост на 217,7 млрд рублей).

Увеличение статьи доходов произошло за счет роста прибыльности нефтегазового сектора. Расходы же выросли из-за дополнительных мер поддержки автомобилестроения, сельского хозяйства и энергокомплекса.

Напомним, что Госдума приняла проект бюджета России на три года. Согласно документу, доходы страны в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета составит 1,9 трлн рублей или 1,8% от ВВП. При этом инфляция, как ожидается, составит не более 4,3%.