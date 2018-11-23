Украинские военные «уничтожили вражеские корабли» в Азовском море

Киев, 23 ноября. Подразделения вооруженных сил Украины провели тактические учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, в ходе маневров подразделения оперативно-тактической группировки «Восток» отработали уничтожение десантных кораблей условного противника и защиту побережья Азовского моря, передает «Утро.ру».

«Военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО «Ураган» условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу», — говорится в сообщении.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, после того, как украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». При этом в течение шести месяцев украинские власти препятствовали возвращению экипажа на родину, капитан «Норда» до сих пор не может покинуть территорию Украины. В августе в морском порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин».

Позднее в Москве заявили, что действия Киева являются «морским терроризмом». 16 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать меры для защиты российских судов от пиратских действий Украины в Азовском море в строгом соответствии с международным морским правом и законодательством.